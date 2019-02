Turnster Wevers mist EK

Sanne Wevers slaat in april de EK turnen in het Poolse Szczecin over. De olympisch kampioene op de balk heeft al een jaar last van haar rechter heup en been. Ze hoopt met rust te herstellen en wil zich vervolgens volledig op de WK van oktober in Stuttgart richten.

Wevers turnde vorig jaar al met klachten. Toch won ze vorig jaar de Europese titel op balk. Bij het WK kwam ze niet verder dan een zevende plaats. ,,Richting de WK had ik een ander ritme en kreeg ik de grip niet echt te pakken. Achteraf gezien zijn de klachten in die periode wel wat erger geworden. Maar ik maakte me toen nog geen zorgen.”

Wevers werkt met een medisch team aan haar herstel. ,,Het blijft een moeilijk verklaarbare klacht. We hebben nog niet echt de vinger kunnen leggen op de oorzaak. De klachten verspreiden zich van de hoogste ribben tot aan de kuit. Daardoor heb ik ook te maken met kracht- en coördinatieverlies. Het is lastig om daarmee te turnen. Het is jammer dat ik de EK moet missen, maar mijn prioriteit ligt nu bij het verhelpen van het probleem. Ik wil naar mijn lichaam luisteren en er richting de WK weer staan. Daar doe ik alles voor.”