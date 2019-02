Wawrinka bij laatste vier in Rotterdam

Stan Wawrinka heeft de halve finales behaald van het ABN AMRO-tennistoernooi. De 33-jarige Zwitser, die in Rotterdam op een wildcard meedoet, versloeg in twee sets de Canadees Denis Shapovalov: 6-4 7-6 (4).

Wawrinka won het toernooi in Rotterdam in 2015 en is op weg terug na een lange periode van blessureleed. Het is voor de Zwitser de eerste keer sinds het toernooi van Sint-Petersburg in september vorig jaar dat hij de halve finale haalt.

In de halve finale treft Wawrinka de winnaar van de kwartfinale tussen de als eerste geplaatste Japanner Kei Nishikori en Marton Fucsovics uit Hongarije.

Wawrinka brak de opslag van Shapovalov in de negende game van de eerste set en greep meteen de set. Met een vroege break in de tweede set en zelfs een dubbele break leek het niet meer mis te kunnen gaan voor de Zwitser, die sterk speelde.

Shapovalov gaf echter niet op en kwam terug tot 5-5 en zelf voor op 6-5. Wawrinka wankelde en kon er nog net een tiebreak uitslepen. Enkele onnauwkeurige slagen in de tiebreak werden de als tiende geplaatste Shapovalov echter fataal.

,,Ik was heel tevreden met mijn spel, maar in de tweede set kwam hij ineens in de wedstrijd. Ik denk dat ik hem meer tijd gaf om zijn spel te spelen”, zei Wawrinka bij Ziggo Sport. ,,Ik werd wel een beetje zenuwachtig, want ik heb niet zo heel veel wedstrijden gespeeld de laatste tijd. Ik ben blij dat ik de halve finales heb bereikt.”