Veldrijdster Betsema wint in Middelkerke

Denise Betsema heeft de laatste wedstrijd van de Superprestige gewonnen. De veldrijdster uit Nederland was de sterkste in Middelkerke. Haar landgenote Ceylin Alvarado kwam als tweede over de finish. Betsema vierde haar dertiende zege van het seizoen.

Wereldkampioene Sanne Cant eindigde als vierde en won het eindklassement van de Superprestige. Ze verdedigde tijdens de laatste wedstrijd haar voorsprong van twee punten Annemarie Worst, de Europees kampioene uit Nederland die slechts als achtste finishte.

Bij de mannen is Mathieu van der Poel al zeker van de eindzege. De wereldkampioen gaat straks van start voor de achtste en laatste wedstrijd in de Superprestige. Hij heeft de voorgaande zeven races stuk voor stuk gewonnen.