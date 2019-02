Djere verrast Thiem in Rio de Janeiro

Dominic Thiem is al in de eerste ronde van het tennistoernooi van Rio de Janeiro uitgeschakeld. De als eerste geplaatste Oostenrijkse tennisser liet zich verrassen door de Serviër Laslo Djere, de mondiale nummer 90. Het werd 3-6 3-6.

Voor de 23-jarige Djere betekende het zijn eerste overwinning op een speler uit de top tien van de wereld. ,,Dit is de grootste zege uit mijn loopbaan. Ook al speelde Thiem niet zo goed als hij kan”, aldus Djere.

Thiem, die tegen de Serviër liefst vijf dubbele fouten sloeg, strandde afgelopen week in de halve finale in Buenos Aires. Marco Cecchinato won dat toernooi. De Italiaan werd in Rio de Janeiro ook al in de eerste ronde uitgeschakeld. De nummer drie van de plaatsingslijst ging ten onder tegen de Sloveen Aljaz Bedene: 5-7 6-7 (1).