Loetsenko pakt op Green Mountain derde ritzege

Alexei Loetsenko heeft zijn derde ritzege te pakken in de Ronde van Oman. De Kazakse renner van Astana won de koninginnenrit naar Green Mountain en verstevigde daarmee zijn leidende positie in het algemeen klassement.

Loetsenko kwam in de vijfde etappe solo aan op de top op 1212 meter hoogte. Hij had een voorsprong van zeven seconden op de Fransman Fabien Grellier van Direct Energie en elf seconden op de Italiaan Domenico Pozzovivo van Bahrain Merida. Pieter Weening was de beste Nederlander. De renner van Roompot-Charles eindigde als elfde, op 44 seconden van de ritwinnaar.

Loetsenko won eerder de tweede en derde etappe in Oman. In het klassement heeft hij 44 seconden voorsprong op Pozzovivo. De Ronde van Oman eindigt donderdag met een nagenoeg vlakke rit over 135,5 kilometer.