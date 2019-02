Verstappen rijdt 109 ronden bij tweede test

Max Verstappen heeft op zijn tweede testdag 109 ronden gereden in zijn nieuwe Formule 1-auto van Red Bull. De 21-jarige Nederlandse coureur noteerde in 1.18,787 zijn snelste rondje. Daniil Kviat was woensdag in Barcelona de autocoureur met de snelste rondetijd: 1.17,704. De Rus reed in zijn Toro Rosso 137 rondjes en was daarmee slechts één ronde verwijderd van de 138 van de meest actieve coureur van de dag: de Fin Kimi Räikkönen (Alfa Romeo).

In de testweek op het Circuit de Catalunya in Barcelona gaat het vooral om zoveel mogelijk ronden te rijden en data te verzamelen over de nieuwe wagen. Verstappen had maandag zijn eerste testdag en haalde 128 ronden in zijn RB15, waarin een nieuwe motor van Honda zit. Zijn teamgenoot Pierre Gasly testte dinsdag.

Het Formule 1-team van Williams kreeg woensdag op de derde testdag eindelijk een auto het circuit op. George Russell haalde met de FW42 slechts 23 rondjes en met 1.25,625 had hij veruit de langzaamste rondetijd. Waar alle andere ploegen maandag begonnen, liepen de werkzaamheden aan de bolide van Williams uit.

Sebastian Vettel was weer zeer actief in Barcelona. Waar hij maandag 169 ronden haalde ging de Duitse coureur van Ferrari ditmaal 134 keer het circuit rond. Vettel was met 1.18,350 net iets sneller dan Verstappen en had de vierde rondetijd woensdag. Daniel Ricciardo, de oud-ploeggenoot van Verstappen die nu voor Renault rijdt, klokte de derde tijd (1.18,164).

Wereldkampioen Lewis Hamilton reed 94 ronden en zijn beste tijd was 1.20,818. Van de dertien coureurs was alleen Russell langzamer.