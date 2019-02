Samuel alsnog naar EK indooratletiek

Jamile Samuel mag alsnog naar de EK indooratletiek in Glasgow begin maart. De Amsterdamse atlete liep woensdag in Düsseldorf onder de limiet op de 60 meter. Hoewel dat eigenlijk te laat was, heeft technisch directeur Ad Roskam haar toch toegevoegd aan de ploeg voor Glasgow.

Samuel won vorige zomer zilver (4×100 meter estafette) en brons (200 meter) op de EK outdoor in Berlijn, maar deze winter had ze moeite met het veroveren van een startbewijs voor de EK indoor. Het lukte haar niet binnen de gestelde termijn de vereiste limiet van 7,25 te lopen. Ze bleef bij de NK indoor steken op 7,26. In Düsseldorf lukte het wel, zij het met de kleinst mogelijk marge: 7,24.

De Nederlandse ploeg voor de EK indoor telt nu vijftien atleten.