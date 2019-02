Vanmarcke wint openingsrit Haut-Var

Wielrenner Sep Vanmarcke heeft in de Ronde van Haut-Var zijn eerste zege sinds 2016 geboekt. De 30-jarige Belg van EF Education First won in Mandelieu-la-Napoule de eerste van drie etappes in de Zuid-Franse rittenkoers voor de Fransman Julien El Farès en de Italiaan Giulio Ciccone.

Vanmarcke boekte zijn laatste zege in de Ster ZLM Toer in 2016. Toen reed de Belgische specialist in de voorjaarsklassiekers nog in het shirt van Lotto-Jumbo. Met zijn ritzege is Vanmarcke ook de leider in het algemeen klassement. De Ronde van Haut-Var duurt tot en met zondag.