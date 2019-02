McDonald verrast Del Potro in Delray Beach

De Argentijnse tennisser Juan Martin del Potro is er niet in geslaagd de halve finales te bereikten op het Delray Beach Open. Mackenzie McDonald versloeg de nummer één van de plaatsingslijst. De 23-jarige Amerikaan won in drie sets: 6-4 3-6 7-6 (5).

Het was een memorabele avond voor McDonald. Niet alleen won hij voor het eerst in zijn loopbaan van een speler uit de mondiale top tien, ook bereikte hij niet eerder de halve finales van een ATP-toernooi. De huidige nummer 84 van de wereld neemt het nu op tegen de Moldaviër Radu Albot, die twee plaatsen hoger staat op de ATP-ranking.

Del Potro keek ondanks het verlies tevreden terug op zijn optreden in Florida. Hij maakte zijn rentree nadat een gebroken knieschijf hem vier maanden van de baan had gehouden. ,,De winst zit ‘m in het feit dat ik hier drie wedstrijden heb kunnen spelen.”

In de andere halve finale staan de Brit Daniel Evans en de Amerikaan John Isner tegenover elkaar.