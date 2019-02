Veldrijder Pauwels siert afscheid met zege

De Belgische veldrijder Kevin Pauwels heeft zijn carrière afgesloten met een overwinning. De 34-jarige cyclocrosser uit Kalmthout won de Sluitingsprijs in Oostmalle, tevens de laatste veldrit van dit seizoen. Hij was van start tot finish in de aanval en wist in de slotronde zijn landgenoten Toon Aerts en Tom Meeusen van zich af te schudden. Lars van der Haar was op de vierde plaats de eerste Nederlander.

Pauwels wist in zijn lange carrière als veldrijder twee keer de wereldbeker te winnen (2012 en 2015). Hij behaalde vier keer brons op een WK en boekte meer dan dertig profzeges. De Belg stelde zich altijd bescheiden op en was een man van weinig woorden. ,,Wie weinig zegt, kan ook niet veel verkeerd zeggen”, zei hij in een afscheidsinterview in het Belgische Nieuwsblad.