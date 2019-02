Zonderland pakt zilver in Melbourne

Turner Epke Zonderland heeft bij de wereldbekerwedstrijd van Melbourne het zilver gepakt aan de rekstok. De regerend wereldkampioen kwam in de toestelfinale op dezelfde score uit als de Japanner Hidetaka Miyachi: 14,733. Miyachi kreeg het goud omdat hij een hogere waardering voor de uitvoering had gekregen. Het brons was voor de Chinees Zhang Chenglong met een score van 14,333.

Miyachi had ook al de hoogste score in de kwalificaties. Daarin was Zonderland gevallen, waardoor hij zich slechts ternauwernood als achtste had geplaatst voor de eindstrijd.

Zaterdag waren Casimir Schmidt (vloer) en Bram Louwije (paard-volige) als zesde geƫindigd in hun toestelfinale.