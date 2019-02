Knicks winnen na drie maanden weer thuisduel

De New York Knicks hebben in de Noord-Amerikaanse profbasketbalcompetitie NBA eindelijk weer eens een wedstrijd voor eigen publiek gewonnen. San Antonio Spurs werd zondag (plaatselijke tijd) met 130-118 aan de kant gezet.

De laatste zege van de Knicks in New York was op 1 december tegen de Milwaukee Bucks (136-134). De achttien duels daarna gingen allemaal verloren. Het record van meeste achtereenvolgende nederlagen in de NBA staat op naam van de Dallas Mavericks, die in het seizoen 1993/1994 negentien maal op rij verloren.

Drie spelers scoorden dubbele punten voor de New York Knicks. Dat waren Kevin Knox (negentien punten en tien rebounds), Mitchell Robinson (vijftien punten en veertien rebounds) en Dennis Smith junior (negentien punten en dertien assists).

Het was voor de Knicks de vijfde zege in 37 wedstrijden.