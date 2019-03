Laatste testdag Verstappen mislukt

De laatste officiële testdag in de Formule 1 op het circuit van Barcelona is voor Max Verstappen goeddeels mislukt. In de ochtendsessie reed de Limburger slechts 29 ronden in de nieuwe Red Bull, in de middagsessie bleef zijn auto in de garage. Het team kreeg een probleem met de versnellingsbak niet opgelost. Hij noteerde in de korte tijd die hij op de baan reed, de elfde tijd: 1.17,709.

De schuld voor dat schamele aantal kilometers lag bij zijn Franse teamgenoot Pierre Gasly, die de Red Bull donderdag tijdens zijn testrondjes aan gort had gereden. De monteurs werkten in de nacht door om de RB15 gereed te krijgen voor Verstappen, maar slaagden daar amper in.

De Duitser Sebastian Vettel sloot af met het snelste rondje ooit gereden tijdens de wintertesten in Barcelona. Hij klokte 1.16,221 in de Ferrari. Vijfvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton gaf zijn Mercedes ook nog even vol gas en dat leidde tot de tweede tijd: 1.16,224, slecht drie duizendsten langzamer dan Vettel.