Cairoli oppermachtig bij afwezigheid Herlings

Bij afwezigheid van de geblesseerde wereldkampioen Jeffrey Herlings heeft Antonio Cairoli met overmacht de eerste Grand Prix van dit seizoen in de MXGP gewonnen. De Italiaanse motorcrosser won beide manches van de GP van Patagonië in de Argentijnse stad Neuquén en pakte zo de volle 50 punten. Tim Gajser uit Slovenië eindigde twee keer als tweede, goed voor 44 punten.

Herlings, die vorig jaar voor het eerst wereldkampioen werd in de hoogste klasse, ontbrak vanwege een breuk in zijn rechtervoet. De 24-jarige Brabander moest een complexe operatie ondergaan na een trainingsongeluk eind januari. ,,Ik kijk ernaar uit dat over een paar weken een aantal pinnen uit de voet gehaald wordt”, zei Herlings afgelopen week.

Vorig jaar won de Nederlander de openingswedstrijd in Argentinië. Herlings was vrijwel het hele seizoen een klasse apart in de MXGP en overvleugelde negenvoudig wereldkampioen Cairoli. De Italiaan, van 2009 tot en met 2014 en in 2017 de beste in de zwaarste klasse, eindigde op ruim 150 punten achterstand als tweede in het WK.

In Argentinië nam Cairoli alvast 50 punten voorsprong op Herlings. De Belg Jeremy Van Horebeek werd derde met 35 punten. De Nederlandse crossers speelden geen rol van betekenis. Brian Bogers pakte negen punten, Glenn Coldenhoff zeven. Coldenhoff eindigde afgelopen jaar als zevende in het WK.

Op 24 maart is in Groot-Brittannië de tweede GP van dit seizoen, een week later gevolgd door de Grote Prijs van Nederland in Valkenswaard. Mogelijk kan Herlings dan wel meedoen.