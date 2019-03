Kyrgios klopt Zverev in finale Acapulco

De Australische tennisser Nick Kyrgios heeft een ijzersterk optreden in Acapulco bekroond met toernooiwinst. In de finale versloeg hij de Duitser Alexander Zverev in twee sets: 6-3 6-4. Zverev was de nummer 2 van de plaatsingslijst in de Mexicaanse stad.

De 23-jarige Kyrgios, vaker in het nieuws vanwege zijn extravagante gedrag, had voor zijn vijfde toernooizege anderhalf uur nodig. De vorige titel van de nummer 72 van de wereld dateerde van januari 2018 in Brisbane. Op weg naar de finale had hij onder anderen de als eerste geplaatste Spanjaard Rafael Nadal, de Zwitser Stan Wawrinka en de Amerikaan John Isner verslagen.