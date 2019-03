Schulting weet ook bij WK ogen op zich gericht

Het is nog maar een jaar geleden dat in de Gangneung Ice Arena de tranen over de wangen van Suzanne Schulting stroomden. Na een val in de series van de 500 meter en de verrassende uitschakeling met de relayploeg, bleef de shorttrackster op de 1500 meter in de halve finales steken. De beloftevolle Friezin had zich wel wat anders voorgesteld van haar eerste Olympische Spelen en heel even vond ze haar sport niet zo heel erg leuk. Ruim twaalf maanden later ziet de wereld voor Schulting er heel anders uit. Als favoriete begint de Nederlandse aan de wereldkampioenschappen in Sofia, op weg naar een volgende hoofdprijs.

Het verhaal van Schulting laat zien dat het in de topsport rap kan gaan. De teleurstellende start van de Spelen in Zuid-Korea was na haar gouden olympische medaille op de 1000 meter en het brons met de relayploeg (na diskwalificaties voor Canada en China) erg snel vergeten. Schulting kwam als held terug in Nederland, werd in december verkozen tot sportvrouw van het jaar en bevestigde haar status in januari in Dordrecht met overtuigende winst van de Europese titel.

,,Ik ga bij het wereldkampioenschap ook voor goud. Het is lastig te zeggen of ik alleen dan tevreden ben. Ik heb bij een WK namelijk nog nooit op het podium gestaan, dus dat hoop ik sowieso te bereiken”, aldus Schulting, die veel waarde hechtte aan haar winst op het EK. De 21-jarige schaatsster wilde de wereld heel graag laten zien dat ze geen eendagsvlieg is.

Van spanning of druk lijkt Schulting niet zoveel last te hebben. Naast de zege in Dordrecht eindigde ze in het wereldbekerklassement als eerste op zowel de 1000 als 1500 meter. ,,Ik probeer elke wedstrijd in principe hetzelfde te benaderen”, legt de pupil van coach Jeroen Otter uit. ,,Al zal de spanning hier misschien iets groter zijn dan bij een gemiddelde wereldbekerwedstrijd.”

Groot verschil met de Europese titelstrijd is de ambiance. In Sofia zullen de tribunes nagenoeg leeg zijn, zo is de verwachting. Shorttrack leeft niet in Bulgarije, dat het toernooi eind juli kreeg toegewezen. ,,Het is jammer, maar het is niet anders”, zegt Schulting, die een emotionele tijd achter de rug heeft. In januari (kort voor de start van de EK) overleed haar oma en een dag later kreeg ze te horen dat ploeggenoot en maatje Sjinkie Knegt met brandwonden in het ziekenhuis was opgenomen.

In een televisie-interview brak Knegt van de week, toen hij vertelde over het moment dat hij Schulting vanuit zijn ziekenhuisbed goud zag winnen op het EK. Schulting: ,,Dat kwam bij mij wel even binnen, het was emotioneel.”