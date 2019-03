Rossi: motorracen is mijn drug

De populairste motorracer van de wereld begint komend weekeinde in Qatar op 40-jarige leeftijd aan zijn 24e wereldkampioenschap. Valentino Rossi kan maar geen afscheid nemen van de sport die hem bij leven al tot een legende heeft gemaakt. ,,Racen is nog altijd het mooiste dat er is. Het is mijn drug’’, aldus de negenvoudig wereldkampioen.

,,Natuurlijk ben ik oud voor een coureur, maar ik sta daar niet bij stil. Ik wil zo lang mogelijk blijven racen. Ik ben ook niet iemand die terugkijkt en nostalgisch is over het verleden. Ik denk liever aan de eerstvolgende race, daar ben ik nu al opgewonden over’’, zei hij onlangs in een interview met de Italiaanse krant Gazzetta dello Sport.

Zijn laatste wereldtitel in de MotoGP dateert van 2009, alweer tien jaar geleden. Toch denkt Rossi dat een tiende wereldtitel nog altijd tot de mogelijkheden behoort. ,,Ik ben realistisch, ik weet dat ik tien, vijftien jaar geleden de snelste op het circuit was en nu al een aantal jaren niet. Maar ik voel dat als ik hard werk, als ik in goede conditie ben, als ik gefocust ben, dat ik nog steeds de sterkste kan zijn.”

Rossi rijdt komend seizoen weer op een Yamaha met nummer 46. De Nederlandse fans kunnen niet wachten op de TT van Assen; elk jaar weer bezetten ze massaal de tribunes om hun idool te zien, vaak uitgedost in de blauw-gele kleuren van ‘The Doctor’. Ze zagen de Italiaan al tien keer winnen. ,,Ik ben er trots op dat ik zoveel mensen gepassioneerd heb gekregen voor de motorsport en dat ik heb meegeholpen de sport te laten groeien.’’

Rossi moet dit jaar opboksen tegen het blok van Honda, bestaande uit de Spanjaarden Marc Márquez en Jorge Lorenzo, samen goed voor acht wereldtitels in de MotoGP. Márquez won vorig jaar zijn vijfde en start ook dit jaar als grote favoriet, ook al heeft hij een lastige voorbereiding gehad. De Spanjaard liet zich in december opereren aan zijn linkerschouder en kon de eerste testraces niet voluit gaan. ,,Maar ik durf nu wel te stellen dat ik bijna op 100 procent zit.’’

De Grote Prijs van Qatar is zondag 10 maart op het circuit van Losail. De Nederlander Bo Bendsneyder start in de Moto2.