Koelizjnikov wint 500 meter met wereldrecord

Pavel Koelizjnikov heeft bij de wereldbekerfinale in Salt Lake City het wereldrecord op de 500 meter scherper gesteld. De Russische schaatser finishte op de Utah Olympic Oval in een tijd van 33,61 seconden. Daarmee was hij in de laatste rit sneller dan de Japanner Tatsuya Shinhama, die een paar ritten eerder het wereldrecord had verbeterd met een tijd van 33,83.

Koelizjnikov begon als wereldrecordhouder aan de voorlaatste 500 meter van het wereldbekerseizoen. Shinhama, gecoacht door de Nederlanders Johan de Wit en Dennis van der Gun, verraste met een vrijwel vlekkeloze rit op het Amerikaanse recordijs. De Japanner verbeterde de oude toptijd van Koelizjnikov (33,98 uit 2015) met een ruime marge. Hij mocht zich echter maar kort recordhouder noemen.

Koelizjinikov, die vorige maand in Heerenveen zijn derde wereldtitel op de sprintvierkamp veroverde, had niet eens zo’n sterke opening (9,6). Zijn rondje van 23,9 seconden was echter fenomenaal. Nooit eerder reed een schaatser zo’n snelle omloop.

Een andere Japanner, Yuma Murakami, eindigde zaterdag als derde (34,11). Zondag wordt de laatste wereldbekerrace op de 500 meter verreden. Koelizjnikov staat na zijn zevende wereldbekerzege dit seizoen op de 500 meter stevig aan de leiding.

De Nederlandse topsprinters ontbraken tijdens de eerste manche, die nogal wat valpartijen te zien gaf. Kai Verbij (dertiende), Michel Mulder (veertiende) en Dai Dai Ntab (vijftiende) vielen net buiten de top twaalf van de WB-stand.