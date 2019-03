Geen challenger in Den Haag in 2019

Het tennistoernooi The Hague Open gaat komende zomer niet door. Het toernooi op de Metsbanen in Scheveningen had de status van een challenger, het op een na hoogste niveau. Na 26 jaar zag de directie zich genoodzaakt een pauze in te lassen nadat was gebleken dat niet kon worden voldaan aan de nieuwe eisen van tennisbond ATP. Die gaan onder meer om prijzengeld, grotere speelschema’s en uitgebreidere hospitality.

De organisatoren noemden behalve de aangescherpte eisen ook de verminderde steun van een aantal partners als reden voor de afgelasting. ,,Het is niet mogelijk te voldoen aan de ambitie van de directie en het kwaliteitsniveau dat verwacht wordt van The Hague Open”, stelt toernooidirecteur Anna Lomakina. Wel spreekt ze de intentie uit in 2020 terug te keren op de kalender.

The Hague Open, voorheen het Siemens Open, werd vorig jaar gewonnen door Thiemo de Bakker. Het toernooi had bij de laatste editie een totaal prijzengeld van 64.000 euro. Eerder winnaars zijn onder anderen Raemon Sluiter, Robin Haase en de Belg David Goffin.