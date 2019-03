Wielrenner Kirijenka met hartkwaal aan de kant

Wielrenner Vasil Kirijenka komt voorlopig niet in actie. De 37-jarige Wit-Rus van Team Sky kampt met een hartkwaal, zo maakte zijn ploeg bekend. De afwijking werd geconstateerd bij een routinecontrole aan het begin van het seizoen. Kirijenka kwam dit jaar nog niet in actie.

,,Al onze renners ondergaan elk jaar bij het begin van het seizoen een hartscreening”, legt teamarts IƱigo Sarriegui uit op de website van het team. ,,Bij Kirijenka vonden we dit jaar een afwijking, die onderzoek vereiste. Dat onderzoek is intussen afgerond en Kirijenka ondergaat nu een behandeling. Hij blijft tot nader order aan de kant.”

Kirijenka kroonde zich in 2015 tot wereldkampioen tijdrijden. Hij pakte ook goud in de tijdrit op de Europese Spelen in 2015 en veroverde vijf nationale titels tegen de klok. Verder won hij ook nog drie etappes in de Giro en eentje in de Vuelta.