Van der Poel al weer op de fiets

Mathieu van der Poel is donderdag toch weer op de fiets gestapt voor een verkenning van het parcours van de Ronde van Vlaanderen. De Nederlandse renner van Corendon-Circus kwam woensdag in de eindsprint van Nokere Koerse zwaar ten val. Uit onderzoek bleek dat de schade meeviel. ,,Ik ben stijf”, gaf hij, kort voordat de training begon, toe. ,,Maar we proberen dit tochtje toch af te werken. Voorlopig ziet het er allemaal goed uit.”

Van der Poel bleef na zijn val op de Nokereberg minutenlang liggen voordat hij in de ambulance naar het ziekenhuis verdween. In eerste instantie werd gevreesd dat de Nederlands kampioen de voorjaarskoersen kon vergeten, maar nadat er geen breuken waren geconstateerd groeide het optimisme. ,,Zonder onvoorziene wendingen kan Mathieu van der Poel zijn wegprogramma afwerken zoals gepland”, meldde zijn ploeg.

Van der Poel wil de komende weken onder meer Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen rijden.