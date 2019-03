Zonderland als vierde naar rekfinale in Doha

Turner Epke Zonderland heeft zich bij de wereldbekerwedstrijd van Doha als vierde geplaatst voor de rekstokfinale. Zonderland kwam in de stad waar hij vorig jaar de wereldtitel veroverde met zijn oefening tot een score van 14,100 punten. Drie turners deden het beter. De Kroaat Tin Srbic, de wereldkampioen van 2017, had de hoogste score in de kwalificaties: 14.333. Ook de Kazak Milad Karimi (14,300) en de Rus Alexei Rostov (14,133) kregen een hogere waardering dan Zonderland, die zijn moeilijkere oefening meestal achter de hand houdt voor in de finale.

Op brug eindigde de Fries als tiende met een score van 13,966 punten, niet voldoende voor een finaleplaats. Als Zonderland de finale aan de rekstok wint in Bakoe is dat zijn derde wereldbekerzege op dat toestel waarmee hij zich volgens de nieuwe kwalificatieregels plaatst voor de Spelen van Tokio 2020. Dat ticket op naam raakt hij kwijt als hij bij de WK, later dit jaar in Stuttgart, zich met de ploeg plaatst. In dat geval bepaalt bondscoach Bram van Bokhoven volgend jaar met welke vier turners hij naar Japan afreist. Gezien zijn medaillekansen zal Zonderland niet ontbreken in de olympische selectie.