Ferrer in afscheidstour te sterk voor Zverev

In zijn laatste maanden als tennisser heeft David Ferrer op het toernooi van Miami voor een stunt gezorgd. De 36-jarige Spanjaard schakelde de jonge Duitser Alexander Zverev, de nummer drie van de wereld, uit. Ferrer, die in mei in Madrid zijn loopbaan beëindigt, won in drie sets: 2-6 7-5 6-3. In de derde ronde treft hij nu de Amerikaan Frances Tiafoe.

,,Het is een speciale dag voor mij. Het is mijn laatste jaar als proftennisser en om dan te winnen van een speler uit de top tien is een bonus”, zei de Spanjaard na zijn opvallende zege. Roger Federer, een jaar ouder nog dan Ferrer, bereikte ten koste van de Moldaviër Radu Albot de derde ronde. Dat kostte de Zwitser de nodige moeite: 4-6 7-5 6-3.