Haase verliest van Basilasjvili in Miami

Tennisser Robin Haase is er niet in geslaagd de vierde ronde te bereiken van het masterstoernooi in Miami. De 31-jarige Hagenaar verloor in twee sets van de Georgiër Nikoloz Basilasjvili: 7-6 (3) 6-3.

Haase begon niet goed aan zijn eerste partij ooit in de derde ronde in Miami. Hij leverde in de openingsgame zijn opslag in. In een lange game op 2-3 wist Haase echter weer op gelijke hoogte te komen. In de tiebreak moest hij alsnog zijn meerdere erkennen in de nummer negentien van de wereld.

In de tweede set ging het gelijk op. Beide spelers wonnen hun opslagbeurten tot 3-4. Basilasjvili kreeg drie breakpoints op de opslag van Haase en benutte de derde daarvan. De 27-jarige Georgiër sloeg vervolgens meteen toe op zijn eigen service.