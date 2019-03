Matthews wint, Froome valt in Catalonië

Michael Matthews heeft de tweede etappe van de Ronde van Catalonië gewonnen. De Australische wielrenner van Team Sunweb was de snelste in de massasprint in kustplaats Sant Feliu de Guíxols. Hij bleef de Spanjaard Alejandro Valverde en de Zuid-Afrikaan Daryl Impey voor op de licht hellende aankomst. Chris Froome kwam tijdens de 166,7 kilometer lange etappe ten val en kwam op flinke achterstand binnen.

Thomas De Gendt, die onderweg zijn positie in het bergklassement verstevigde, behoudt de leiderstrui. Hij soleerde maandag in de openingsrit naar de zege.

Dinsdag moesten vanaf startplaats Mataro drie kleine beklimmingen worden verreden. Drie renners vormden een kopgroep, onder wie de Nederlander Marco Minnaard, die op ongeveer 20 kilometer voor de finish werden gegrepen door het peloton. Daarvoor was Chris Froome een van de slachtoffers van een valpartij. Zijn ploegmaten konden hem niet helpen en bovendien werd het tempo door Sunweb flink opgevoerd, waardoor de Britse viervoudig Tourwinnaar niet meer kon terugkomen.

Matthews bekroonde het harde werk van Sunweb met de dagzege. ,,We weten dat we een heel sterk team hebben en dat hebben we vandaag getoond”, zegt de Australiër die in het algemeen klassement derde staat op 2 minuten en 48 seconden achter De Gendt.

Valverde staat tweede op 2.47. Steven Kruijswijk, de kopman van Jumbo-Visma, is de beste Nederlander op de achtste plaats met een achterstand van 2.57.

Woensdag gaat de Volta Ciclista a Catalunya verder met de derde rit van 179 kilometer, eindigend bergop in Vallter 2000. De koers uit de WorldTour duurt nog tot en met zondag. Vorig jaar ging de eindoverwinning naar Valverde.