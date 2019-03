Zandvoort beslist over investering Formule 1

De gemeenteraad van Zandvoort beslist dinsdagavond over een investering voor de terugkeer van de Formule 1 naar de badplaats. Vorige week maakte het college van burgemeester en wethouders bekend dat het voor de komende vier jaar 4 miljoen euro wil uittrekken om het evenement naar het circuit van Zandvoort te halen. De raad moet daar nu een knoop over doorhakken.

Voorafgaand aan de raadsvergadering buigt de raadscommissie zich over het onderwerp. Daar komen ook zes insprekers, zowel voor- als tegenstanders, aan het woord. De gemeenteraadsvergadering begint om 21.00 uur en is, net als de commissie om 19.30 uur, live te volgen via de website van de gemeente.

Het college wil met de bijdrage onder meer het evenement optimaal bereikbaar maken en activiteiten rondom de Formule 1 mede bekostigen. Het bedrag wordt opgehaald door onder meer de toeristenbelasting te verhogen met 50 cent per overnachting.

Het circuit van Zandvoort is momenteel in onderhandeling met de overkoepelende organisatie van de Formule 1 om de race terug te halen naar Nederland.