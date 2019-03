Grastoernooi Rosmalen strikt Belg Goffin

Het grastoernooi van Rosmalen heeft tennisser David Goffin gepresenteerd als deelnemer. De Belgische nummer 20 van de wereld keert in juni na vier jaar terug op de Libéma Open.

De voormalige nummer zeven van de wereld haalde bij zijn laatste deelname in 2015 de finale, waarin hij verloor van Nicolas Mahut. In 2012 en 2013 was Goffin ook actief in Rosmalen. Beide keren strandde hij in de eerste ronde.

Goffin beleefde in 2017 zijn beste jaar. Hij steeg naar de zevende plaats van de mondiale ranking en kwalificeerde zich voor de ATP World Tour Finals, waar hij verrassend de finale haalde. Mede door blessures zakte de Belg vorig jaar uit de top 10.

Het tennistoernooi in Rosmalen is van 10 tot en met 16 juni. De Griekse nummer 10 van de wereld Stefanos Tsitsipas, Robin Haase en de Australiër Alex de Minaur hebben hun deelname al toegezegd.