Minister: Van Barneveld verdient mooi afscheid

Minister Bruno Bruins van Sport juicht het toe dat darter Raymond van Barneveld het seizoen afmaakt en niet, zoals hij zelf donderdag even van plan was, per direct stopt. ,,We praten over iemand met een geweldige staat van dienst, een geweldige sportman die een groots afscheid verdient”, zei de bewindsman.

Bruins zag de emotionele uitbarsting van Van Barneveld op de televisie. ,,Ik heb het gevolgd en begreep het wel. Hij is geloof ik vijfvoudig wereldkampioen en dan ga je er met 7-1 af. Dat is heel naar. De emoties speelden hem parten.”

Van Barneveld zag het niet meer zitten, nadat hij in twee dagen tijd in de topcompetitie van de Premier League twee zware nederlagen had geleden. Hij is bezig aan zijn laatste seizoen als professional. Inmiddels heeft hij na overleg met zijn manager, Jaco van Bodegom, besloten voorlopig toch door te gaan.