Mercedes blijft nederig na zege

De zege van Lewis Hamilton in de Grote Prijs van Bahrein was een cadeautje. Mercedes erkende na afloop ruiterlijk dat Charles Leclerc recht had op de overwinning. Leclerc reed fier op kop in de race, toen ineens de motor in zijn Ferrari begon te sputteren. Zijn tempo zakte en Hamilton kon moeiteloos voorbij hem. Ook Valtteri Bottas haalde de Monegask nog in. ,,We aanvaarden deze eerste en tweede plaats met nederigheid en in het besef dat er nog veel werk is te doen voor ons”, zei teambaas Toto Wolff van Mercedes.

De Mercedessen waren in Bahrein langzamer dan de Ferrari’s, ook al gaf de uitslag een ander beeld. Sebastian Vettel raakte in de race op achterstand door een spin en een kapotte voorvleugel, waardoor de kopman van Ferrari de tweede plaats moest inleveren en als vijfde finishte. ,,Ferrari heeft de sterkste auto; hun motor heeft de meeste power”, aldus Wolff. ,,De volgende race in China verwacht ik dat Ferrari zelfs nog beter zal zijn dan ons. We missen met name snelheid op de rechte stukken. We moeten eens goed kijken waar het verkeerd zit bij ons.”