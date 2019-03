Motorcrosser Cairoli wint ook in Valkenswaard

De Italiaanse motorcrosser Antonio Cairoli heeft de Grand Prix van Nederland in de MXGP gewonnen. Op het zandcircuit in het Brabantse Valkenswaard won Cairoli allebei de manches. In de tweede race bleef de Italiaan de Sloveen Tim Gajser voor, terwijl hij in de eerste manche de Belg Clément Desalle achter zich zag eindigen. Glenn Coldenhoff was in de tweede race de beste Nederlander (tiende), in de eerste manche was die eer voor Brian Bogers (twaalfde).

De Nederlandse wereldkampioen Jeffrey Herlings was er niet bij in Valkenswaard en de twee eerdere grands prix van dit seizoen. Hij kampt met een voetblessure en zal vermoedelijk pas in mei zijn rentree maken. Bij absentie van Herlings laat Cairoli zich gelden. De 33-jarige Italiaan won vorige week de Grote Prijs van Groot-Brittannië en daarvoor was hij de beste in Argentinië.