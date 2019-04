Nieuw megacontract Bogaerts bij Red Sox

De Arubaanse honkballer Xander Bogaerts heeft een nieuw contract getekend bij Boston Red Sox. De Nederlandse honk- en softbalbond KNBSB meldt dat de korte stop zich voor nog eens zeven jaar aan de club heeft verbonden waarvoor hij in 2013 debuteerde in de Major League Baseball. Bogaerts wordt meteen de best verdienende sporter uit het Koninkrijk der Nederlanden. De nieuwe verbintenis levert hem in totaal zo’n 132 miljoen dollar op, ruim 117 miljoen euro.

Tot nu toe was Kenley Jansen, de pitcher van de Los Angeles Dodgers, de grootverdiener met een geschat inkomen van 15 miljoen euro per jaar.

Bogaerts (26) won met de Boston Red Sox al twee keer de World Series (2013 en 2018), was één keer All-Star (2016) en won twee zogenoemde Silver Slugger Awards, de prijs voor de beste aanvallende korte stop (2015 en 2016). Hij werd in 2011 wereldkampioen met Team Kingdom of the Netherlands en nam in 2013 en 2017 met Oranje deel aan de World Baseball Classic.