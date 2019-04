Van Baarle start in Dwars door Vlaanderen

Dylan van Baarle doet mee aan de wielerkoers Dwars door Vlaanderen. De Nederlandse renner van Sky maakte afgelopen week in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali zijn rentree na een breuk in een hand. Van Baarle heeft die wedstrijd goed doorstaan en verschijnt woensdag aan de start in Roeselare.

De 26-jarige Van Baarle liep de blessure op in de Omloop Het Nieuwsblad. Na een operatie stond hij drie weken aan de kant.

De komende voorjaarsklassiekers, de Ronde van Vlaanderen (aanstaande zondag) en Parijs-Roubaix (zondag 14 april), zijn dit jaar een hoofddoel voor Van Baarle. Vorig jaar eindigde hij als twaalfde in de Ronde van Vlaanderen en negentiende in Parijs-Roubaix. De vierde plaats in Vlaanderen het jaar ervoor is zijn beste resultaat tot nu toe in beide klassiekers.