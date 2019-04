Russell bewijst snelheid in Mercedes

George Russell heeft een geslaagde test gemaakt in de Formule 1-bolide van Mercedes op het circuit van Bahrein. De Brit was op de tweede en laatste testdag de snelste. Hij zette de 1.29,029 neer in het laatste uur van de sessie. De Mexicaan Sergio Pérez reed voor Racing Point de tweede tijd: 1.29,095.

Russell maakt dit jaar zijn debuut voor Williams in de koningsklasse. De auto van de Britse renstal schiet vooralsnog zwaar tekort en reed de eerste twee races achteraan. Russell was vorig jaar de kampioen in de Formule 2 en komt uit de opleiding van Mercedes. De Duitse renstal gunde hem een test in Bahrein en de 21-jarige Brit bewees meteen zijn snelheid.

De testdag op dinsdag was goeddeels verregend, waardoor de coureurs woensdag profiteerden van het goede weer en zoveel mogelijk kilometers maakten. Alexander Albon van Toro Rosso reed de meeste rondjes: 143. Mick Schumacher verruilde de Ferrari voor de Alfa Romeo en klokte de zesde tijd. Dan Ticktum, die de Red Bull mocht besturen, realiseerde de negende tijd.