Schaatsploeg Jumbo-Visma wil haaranalyses

Schaatsploeg Jumbo-Visma wil talenten die in aanmerking komen voor een contract onderwerpen aan haaranalyses. Dat zegt teamarts Gee van Enst bij Nieuwsuur. De ploeg van coach Jac Orie controleert de schaatsers al enige tijd op bloedwaardes. Met de haartesten wil de ploeg er zeker van zijn dat een nieuwkomer bijvoorbeeld niet onnodig Thyrax heeft gebruikt, een middel voor mensen met schildklierproblemen dat ook prestatiebevorderend zou zijn.

,,We kijken of we met haaranalyse terug kunnen gaan in de geschiedenis van de persoon. Of een schaatser dingen heeft gebruikt, waarvan hij zegt dat hij ze niet heeft gebruikt”, zegt Van Enst, die sowieso het gebruik van het niet verboden Thyrax, populair bij Nederlandse schaatsers, niet meer accepteert. ,,Als je Thyrax gebruikt, dan kom je niet in onze ploeg. Ook al gebruik je het terecht. Sinds een jaar bevragen wij schaatsers daarop.”

Afgelopen najaar zei Cees-Rein van den Hoogenband, chef-arts van TeamNL, al in Nieuwsuur dat het medicijngebruik in het Nederlandse schaatsen is doorgeschoten. Dat gebeurde nadat de schaatsbond KNSB topschaatsers per brief al had gewaarschuwd.