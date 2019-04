‘Van der Poel heeft kwaliteiten voor de Ronde’

Mathieu van der Poel was zondag al hoofdrolspeler in Gent-Wevelgem en won drie dagen later Dwars door Vlaanderen, lastig maar veel korter dan de Ronde van Vlaanderen die zondag volgt. De wereldkampioen veldrijden beleeft een stormachtige entree in het profpeloton, nadat hij vorig jaar al bij incidentele optredens uitblonk met de nationale titel op de weg en de tweede plaats bij het EK in Glasgow.

Alleen al op basis van zijn optreden in Gent-Wevelgem geeft Sky-ploegleider Servais Knaven Van der Poel ook zondag een kans. ,,Ik denk het wel, ja. Afgelopen zondag was zo zwaar. Onze renner Luke Rowe heeft nog nooit een koers gereden met zo’n intensiteit bij die lengte. Zijn gemiddelde wattages en hartslag waren nooit hoger in een koers over 250 kilometer. Mathieu zat erbij en wordt gewoon vierde. Hij had dus nog wat over om te kunnen sprinten.”

Collega-ploegleider Steven de Jongh van Trek-Segafredo beaamt. ,,Mathieu heeft laten zien dat afstand geen probleem is. Net als vorig jaar trouwens bij het NK en zeker ook bij het EK. Hij bewees daar al dat hij het niveau aankan. Dat was ook een lastige koers met veel bochten en steeds opnieuw aanzetten. Mathieu rijdt bovendien goed over de keien.”

Bahrain-ploegleider Tristan Hoffman noemt ook Wout van Aert, die andere wereldtopper uit het veldrijden die op de weg grote indruk maakt, als favoriet: ,,Het zijn twee jongens die elkaar naar een heel hoog plan hebben gebracht. Mathieu maakt een entree zoals bijvoorbeeld Peter Sagan dat eerder deed. Hij is ook een beetje zoals zijn vader Adrie, die de Ronde natuurlijk ook gewonnen heeft. Ze hebben dezelfde positie op de fiets en ook in zijn doen en laten lijkt hij op zijn vader.”

Knaven vindt het mooi dat twee toppers uit het veldrijden nu goed meekunnen tussen de groten op de weg. ,,Het zegt ook iets over het niveau van het veldrijden.”

,,Je moet die piek kunnen hebben van vijf, zes, zeven minuten dat je een helling oprijdt, daarna is ’t weer draaien zoals die anderen. Veldrijders zijn topatleten en kunnen dat, zoals ook de piste een goede basis kan zijn”, weet Hoffman. ,,En je leert er ook goed sturen.”

Het ontbreken van een sterke ploeg om zich heen hoeft volgens De Jongh geen bezwaar te zijn. ,,Je kunt het in de Ronde ook alleen. Mathieu moet zich op een paar pijlers richten. Als die gaan moet-ie meezitten. Daar heeft hij de kwaliteiten voor.”