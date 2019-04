Keys naar halve finales Charleston

Tennisster Madison Keys heeft de halve finales bereikt van het toernooi van Charleston. Op het groene gravel in de stad in de Amerikaanse staat South Carolina versloeg ze haar landgenote Sloane Stephens in drie sets: 7-6 (6) 4-6 6-2. Beide speelsters hadden moeite met hun opslag, resulterend in liefs dertien breaks. Keys treft in de strijd om een plaats in de finale de Puerto Ricaanse Monica Puig.

Puig was in de afsluitende partij van de dag te sterk voor de Amerikaanse Danielle Collins.

,,Het is altijd lastig om tegen een goede vriendin te spelen”, keek Keys terug op haar moeizame optreden. ,,De partij ging op en neer, het was niet heel goed.” Het was de eerste keer dat ze de baas was over Stephens, die haar onder meer had verslagen in de finale van de US Open in 2017 en de halve finale op Roland Garros van vorig jaar.

In de andere halve finale staan de Deense Caroline Wozniacki en de Kroatische Petra Martic tegenover elkaar.