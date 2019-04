Hassan blijft boven wereldrecord in Berlijn

Sifan Hassan is er niet in geslaagd het wereldrecord op de halve marathon te verbeteren. De 26-jarige Nederlandse atlete liep in Berlijn de 21,1 kilometer in 1 uur, 5 minuten en 45 seconden officieus.

Ze bleef daarmee boven de bestaande recordtijd van de Keniaanse Joyciline Jepkosgei, die in oktober 2017 in Valencia 1.04.51 noteerde. Hassan was ook langzamer dan haar Europees record van 1.05.15. Die tijd liep ze vorig jaar oktober in Kopenhagen bij haar eerste serieuze poging op de halve marathon.

Hassan had zich gedegen voorbereid. De geboren Ethiopische sloeg eind maart de WK veldlopen over om zich volledig te richten op de wedstrijd in de Duitse hoofdstad. Ze begon ook sterk op het snelle parcours en lag halverwege – na 10 kilometer – redelijk op schema. In het tweede deel van de wedstrijd raakte ze echter steeds verder achter op de wereldrecordtijd.

Hassan gaat zich vanaf nu weer richten op de baan. De 5000 en 10.000 meter worden haar afstanden komende zomer, met de WK in Doha als grote doel. Maar eerst komen de FBK Games in juni, waar ze haar Europees record van 14.22,34 op de 5000 meter wil aanscherpen.