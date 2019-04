Van Barneveld twee keer snel klaar in Barnsley

Raymond van Barneveld heeft weer een teleurstellend dartsweekend achter de rug. De vijfvoudig wereldkampioen was in Barnsley voor de negende en tiende wedstrijd van de Players Championship. In de tweede ronde van het tiende evenement werd ‘Barney’ zondag al uitgeschakeld. Luke Woodhouse, de nummer 74 van de wereld, was met 6-3 te sterk.

Een dag eerder kon Van Barneveld in de eerste ronde niet winnen van Gary Eastwood, die 99e op de mondiale ranking staat. De 51-jarige Hagenaar kon in Barnsley zijn negatieve spiraal niet doorbreken.

Onlangs verloor Van Barneveld twee keer kansloos met 7-1 in de Premier League-wedstrijden in Ahoy. ‘Barney’ vloog daardoor vroegtijdig uit de competitie van de beste darters ter wereld. Aanvankelijke zette hij toen een punt achter zijn loopbaan. ,,Dan moet je binnenkort naar Barnsley, daar heb ik echt geen zin in”, zei een mentaal gebroken Van Barneveld, die niet veel later terugkwam op zijn besluit. Hij hoopt nog het WK mee te maken, eind december, om daarna afscheid te nemen in de Ziggo Dome.