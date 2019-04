Hockeysters in Pro League ruim langs China

De Nederlandse hockeyvrouwen hebben in de Pro League China kansloos gelaten. Op het veld van Kampong in Utrecht, met ongeveer 3700 toeschouwers, werd het 6-0. Het team van bondscoach Alyson Annan maakte het verschil in de tweede helft. Bij rust was het 1-0.

Caia van Maasakker opende uit een strafcorner de score. Voor de verdedigster was dat haar vijftigste doelpunt als international.

In het derde kwart nam Van Maasakker ook de 2-0 voor haar rekening. De overige treffers vielen in de laatste periode. Frédérique Matla maakte in haar vijftigste interland de 3-0. Daarna was het achtereenvolgens de beurt aan Xan de Waard, Marijn Veen en opnieuw Van Maasakker.

Na zes speelronden heeft Oranje 15 punten. Koploper Argentinië kwam al negen keer in actie en heeft 22 punten. Nederland speelt zondag tegen de Verenigde Staten.