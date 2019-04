Kromowidjojo wint 50 vrij ook in Eindhoven

Zwemster Ranomi Kromowidjojo heeft ook bij de Swim Cup in Eindhoven de 50 meter vrije slag gewonnen. De wereldkampioene kortebaan op dit nummer tikte in het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion als eerste aan in 24,48 seconden. Vorige week bij de Swim Cup in Den Haag zegevierde ‘Kromo’ op het kortste nummer in 24,60.

Net als in het Hofbad eindigde Femke Heemskerk weer als tweede, in 24,67. Zowel Kromowidjojo als Heemskerk heeft zich op de 50 vrij geplaatst voor de WK van komende zomer in Gwangju. Kim Busch werd derde in Eindhoven in 24,89 en daarmee bleef ze boven de limiet van 24,73.

Jesse Puts won opnieuw de 50 vrij bij de mannen, maar weer miste hij de WK-limiet. De wereldkampioen kortebaan van 2016 won in Eindhoven in 22,16, iets sneller dan vorige week in Den Haag (22,25). Om naar de WK te mogen, is 21,94 vereist.