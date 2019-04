Langeveld: opgesloten met goede benen

Opnieuw reed Sebastian Langeveld een goede koers. Hij moest vorige week in de Ronde van Vlaanderen afstoppend werk verrichten voor ploeggenoot en winnaar Alberto Bettiol. Ditmaal had Education First met Sep Vanmarcke een kanshebber in de kopgroep. ,,Ik zat met goede benen opgesloten, dat is wel een beetje het verhaal”, vatte de Lissenaar, tiende in de uitslag, zijn optreden samen.

,,Of ik er wat aan had kunnen doen? Ja, mee zijn met de groep van Sagan. Sep zat er wel bij. We waren beiden de kopman vandaag, en we behoorden ook allebei tot de kopgroep na het Bos van Wallers. Ik had daar liever zelf gezeten natuurlijk, achteraf helemaal. Maar het was niet aan mij om achter Sep aan te rijden.”

Langeveld baalde, ook al omdat Vanmarcke mede door pech slechts vierde werd. ,,Ik heb zelden zulke goede benen gehad, en dan is een tiende plek niet iets waar ik heel tevreden kan zijn. Sep en ik zijn goede ploegmaten, het is vooral nu door de situatie waarin hij materiaalpech kreeg en ik geen meter heb kunnen koersen. Daarom overheerst de teleurstelling.”