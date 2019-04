Golfer Woods terug in top 10

De Amerikaanse golfer Tiger Woods behoort na zijn heroïsche zege van de Masters op Augusta weer tot de top 10 van de wereld. Elf jaar na zijn laatste majorzege haalde de 43-jarige Woods zijn vijftiende major binnen, iets wat weinig mensen meer voor mogelijk hadden gehouden.

De Amerikaan schoot op de wereldranglijst omhoog van plek twaalf naar zes. Zijn landgenoot Dustin Johnson, die in Augusta op de gedeelde tweede plaats eindigde, nam de koppositie op de mondiale ranglijst over van de Engelsman Justin Rose die op de Masters de ‘cut’ miste. Joost Luiten neemt de 69e plaats in. De Rotterdammer had zich niet geplaatst voor de eerste major van het seizoen.

Woods was jarenlang de nummer 1 van de wereld, maar zakte door problemen op het persoonlijke, fysieke en sportieve vlak ver weg. Door een slepende rugblessure vreesde de golfmiljardair zelfs een tijdje dat hij nooit meer pijnvrij zou kunnen leven. Woods moest liefst vier operaties ondergaan om van zijn klachten af te komen.

In 2017 werd hij door de politie aangehouden omdat hij in slaperige en verwarde toestand achter het stuur zat. De uitgelekte videobeelden van Woods die over een witte lijn op de weg waggelde, omdat de agenten wilde kijken of hij dronken was, vormden het trieste dieptepunt uit een donkere periode in zijn leven. Het bleek niet om drugs- of alcoholgebruik te gaan, maar een onverwachte reactie op medicijngebruik.

Woods sloot 2017 af als nummer 656 van de wereld. Hij keerde vorig jaar fit en scherp terug op de PGA Tour en onderstreepte op de Masters zijn terugkeer aan de golftop. De zege van Woods leverde hem zelfs felicitaties op van president Donald Trump en diens voorganger Barack Obama.