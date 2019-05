De Bakker sneuvelt in 2e kwalificatieronde

Tennisser Thiemo de Bakker heeft het in de tweede ronde van de kwalificaties voor het grandslamtoernooi op Roland Garros niet gered. De 30-jarige Nederlander, de nummer 233 van de wereldranglijst, ging in Parijs onderuit tegen de Japanner Go Soeda, die op plaats 201 staat in het mondiale klassement. De 34-jarige Aziaat zegevierde in drie sets: 6-1 3-6 6-3.

De Bakker versloeg in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi de Japanner Yasutaka Uchiyama (6-3 7-5).

Tallon Griekspoor werd maandag uitgeschakeld in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi. Robin Haase is rechtstreeks tot het hoofdtoernooi van Roland Garros toegelaten.