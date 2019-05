Gasly moet drie plekken achteruit in Monaco

Pierre Gasly begint de Grote Prijs van Monaco zondag niet vanaf de vijfde startplek, maar vanaf plaats acht. De Franse teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull kreeg na de kwalificatie een gridstraf, omdat hij Romain Grosjean had gehinderd tijdens een ‘vliegende’ ronde. De Haas-coureur moest hard remmen om een botsing met Gasly te voorkomen, waardoor hij geen goede tijd kon neerzetten.

Gasly was juist bezig aan zijn opwarmronde en ging dus niet voluit. Hoewel hij volgens de stewards Grosjean waarschijnlijk niet had zien aankomen, krijgt de Franse coureur toch een gridstraf omdat de teamleiding van Red Bull had verzuimd hem te waarschuwen voor de naderende Haas. Gasly schuift daardoor een rij naar achteren op de startopstelling.

Verstappen begint de Formule 1-race door de nauwe straten van het prinsdom vanaf de derde plek. De Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas vormen de voorste rij.