Rode ster herinnert Mercedes altijd aan Lauda

De Formule 1-auto’s van Mercedes zijn voortaan blijvend voorzien van een rode ster, als herinnering aan de eerder deze week overleden drievoudig wereldkampioen Niki Lauda. De Oostenrijker was een van de leidinggevenden in de Duitse renstal.

De Grote Prijs van Monaco staat in het teken van Lauda. De coureurs eren hem met het dragen van een rode pet, het handelsmerk van Lauda. De oud-coureur droeg die pet permanent om de brandwonden op zijn gezicht te bedekken. Die liep hij op bij zijn crash in 1976 op de Nürburgring.

Mercedes heeft ook de halo aangepast. De beschermbeugel op de cockpit is rood geverfd en draagt de tekst ‘Niki, we missen je’. De handtekening van Lauda staat op de neus van de ‘Silberpfeil’.

Lewis Hamilton start van poleposition in Monaco. De kopman van Mercedes droeg de 85e pole uit zijn carrière op aan Lauda, die hem in 2012 overhaalde McLaren te verruilen voor Mercedes. ”Hij heeft mijn leven veranderd. Zou ik destijds dat telefoontje van Lauda niet hebben gekregen, dan was ik waarschijnlijk eenmalig wereldkampioen gebleven. Nu heb ik vijf wereldtitels en die dank ik voor een groot deel aan hem.”