Roglic: er komen nog meer etappes

Wielrenner Primoz Roglic kon dinsdag in de koninginnenrit van de Ronde van Italië niet met de sterkste renners mee. De Sloveen moest passen op de beklimming van de Mortirolo bij een aanval van de Italiaan Vincenzo Nibali. Hij verloor 1.23 minuut op de groep met rozetruidrager Richard Carapaz uit Ecuador.

Hoop op een goede eindklassering heeft hij echter niet opgegeven. “Het was een cruciale dag, maar er komen nog meer van dit soort etappes”, zei de kopman van Jumbo-Visma. “In de Giro gebeurt elke dag weer wat anders, ik probeer de focus te houden.”

Roglic had het na afloop vooral over de kou in de door regen geteisterde beklimming en afdaling van de Mortirolo. “Het werd zo koud tegen het einde van de rit. Ik had niet zoveel verwachtingen en wist niet of ik wel of niet meekon met Nibali, Carapaz en de anderen. Het helpt ook niet als je twee dagen terug nog een crash hebt meegemaakt, maar ik heb alles gegeven. Ik moet tevreden zijn met het resultaat.”