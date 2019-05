Volleybalsters laten kans op stunt liggen

De Nederlandse volleybalsters zijn de tweede week van de Nations League begonnen met een nederlaag. In Apeldoorn werd verloren van tweevoudig olympisch kampioen Brazilië. Dat gebeurde pas na vijf, vaak bijna gelijkwaardige, sets : 2-3 (25-21 28-30 20-25 25-18 11-15).

Oranje liet een kans op een daverende stunt liggen. Met name in de derde set werd een ruime voorsprong uit handen gegeven. Een overwinning op Brazilië, de nummer vier van de wereldranglijst, is voor de Nederlandse vrouwen een zeldzaamheid.

Nederland speelde met de basis Eline Timmerman, Nika Daalderop, Laura Dijkema, Indy Baijens , Nicole Oude Luttikhuis en Juliët Lohuis. Libero was Kirsten Knip, die vorige week nog ontbrak in de selectie. Bondscoach Jamie Morrison heeft in deze beginfase van een lang interlandseizoen nog veel bekende namen thuis gelaten.

De komende dagen speelt Oranje ook nog tegen Bulgarije en Polen, eveneens in Apeldoorn. In de eerste week van de Nations League won Nederland in Belgrado van Zuid-Korea, maar verloor het van Servië en Turkije.