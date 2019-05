Garbine Muguruza staat op Roland Garros in de derde ronde. De Spaanse tennisster, die het grandslamtoernooi in Parijs drie jaar geleden won, was woensdag met 6-4 6-1 te sterk voor de Zweedse Johanna Larsson.

Muguruza, die ook Wimbledon al eens won, treft nu Elina Svitolina. De Oekraïense nummer 9 van de wereld hoefde in de tweede ronde niet in actie te komen. Haar landgenote Katerina Kozlova meldde zich wegens een blessure af. Muguruza is de nummer 19 van de plaatsingslijst.