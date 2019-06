Williams onderuit in derde ronde in Parijs

Tennisster Serena Williams is blijven steken in de derde ronde van Roland Garros. De Amerikaanse tennisster, drievoudig winnares in Parijs, ging in twee sets onderuit tegen haar landgenote Sofia Kenin: 6-2 7-5.

Williams was als tiende geplaatst op het Franse grandslamtoernooi. Vorig jaar trok ze zich aan het begin van haar partij in de vierde ronde tegen Maria Sjarapova terug wegens een blessure. Twee weken geleden in Rome speelde Williams pas weer haar eerste partij op gravel. Na een lastige wedstrijd in de eerste ronde, won de 37-jarige Amerikaanse eenvoudig haar partij in de tweede ronde.

Op 2-2 in de eerste set leverde Williams haar service in en dat kostte haar ook de set. Een vroege break in de tweede set repareerde Williams nog. Op 5-5 verloor de 23-voudig grandslamwinnares opnieuw haar opslag. Kenin, de nummer 35 van de wereld, hield het hoofd koel en maakte het op haar tweede matchpoint af.