Konta eerste Britse in kwartfinales sinds 1983

Johanna Konta heeft als eerste Britse tennisster sinds 1983 de kwartfinales bereikt op Roland Garros. Dat deed ze zondag door de Kroatische Donna Vekic in twee sets te verslaan: 6-2 6-4. Voor Konta was het toch al een bijzondere eerste week op het gravel van Parijs. Bij vier eerdere deelnames had ze nog nooit een partij gewonnen.

Konta kwam in vorm naar Roland Garros. Een week voor het tweede grandslamtoernooi van dit jaar had ze al ten koste van Kiki Bertens de finale bereikt in Rome waarin Karolina Pliskova net te sterk bleek. In Parijs, bij tropische temperaturen, sloeg ze 33 winners waaronder zeven aces. Het was genoeg om de als 23e geplaatste Vekic te verslaan. De laatste Britse tennisster die op Roland Garros de laatste acht haalde was 36 jaar geleden Jo Durie.